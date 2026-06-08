◇米国男子ゴルフ下部ツアーBMWチャリティープロアマ最終日（2026年6月7日ソーンブレードC＝6823ヤード、パー71）28位から出た石川遼（34＝CASIO）は3バーディー、ボギーなしの68と伸ばし、通算7アンダーで12位に入った。59位から出た杉浦悠太（24＝フリー）は3バーディー、3ボギー、1ダブルボギーの73と落とし、3オーバーの62位に終わった。