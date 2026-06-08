香りもケアも妥協したくない大人の女性に注目のイベントが開催されます。プラダ ビューティは、新作「プラダ パラドックス ハンド トリプルケア ハンドクリーム」の発売を記念し、2026年6月19日から6月21日までの3日間限定で特別な体験型イベントを実施。東京・表参道のプラダ ビューティ トウキョウにて、全国発売に先駆けて新作を体験できる貴重な機会となっています。洗練された香りと美しい手元を叶える、新