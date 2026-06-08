小学生を対象にした「読売巨人軍さわやか野球教室」（読売新聞・島根県読売会主催）が７日、島根県雲南市の大東野球場で開かれ、同市内にある五つのチームに所属する小学４〜６年の約７０人が、巨人軍のＯＢから指導を受けた。講師は、本格派左腕として広島、巨人で活躍し、通算１３９勝を挙げた鳥取市出身の川口和久さん（６６）と、長く正捕手として巨人の投手陣を支えた村田真一さん（６２）。現役引退後は巨人でのコーチ経