会談後にポーズをとる（左から）ドイツのメルツ首相、ウクライナのゼレンスキー大統領、スターマー英首相、フランスのマクロン大統領＝7日、ロンドン（AP＝共同）【キーウ、ロンドン共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は7日、ロンドンを訪問し、スターマー英首相、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相と会談した。4首脳は共同声明で、ウクライナ侵攻の終結に向け、ゼレンスキー氏とロシアのプーチン大統領による直