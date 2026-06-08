◇米男子ゴルフツアーメモリアル・トーナメント最終日（2026年6月7日米オハイオ州ミュアフィールドビレッジGC＝7569ヤード、パー72）第3ラウンドの残りと最終ラウンドが行われ、14年大会覇者の松山英樹（34＝LEXUS）は通算7オーバーの43位で大会を終えた。松山は第3ラウンドの残り4ホールで2ボギーを喫し78でホールアウト。最終ラウンドは45位から出て5バーディー、5ボギーの72で回った。51位で最終ラウンドに臨んだ