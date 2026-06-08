豪邸に住み、老後資金にも困らない。そんなふうに見える高齢者でも、実は家計に不安を抱えているケースは少なくありません。都内の高級住宅街で暮らす75歳の女性もその一人。夫が遺した5,000万円の金融資産は、わずか5年で半分以下に減っていました。なぜ、このような事態に陥ったのでしょうか。豪邸に住む“リッチなマダム”に忍び寄る影東京都内の高級住宅街に暮らす美智子さん（仮名・75歳）は、周囲から見れば何不自由ない、老