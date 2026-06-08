今日は親戚の集まりで、息子一家がわが家に来ています。息子アサヒはイクメン。二児の父として、「離乳食作りも寝かしつけも全部俺がやっている」そうです。親戚に息子が褒められるたび、私も鼻高々。お嫁さんであるモモカさんは幸せ者ですよね。今は孫のヨシユキくんを連れだし、コンビニまでお出かけ。ヨシユキくんから息子のイクメンぶりをさらに聞きだし、帰ってからの自慢の材料にしようと思っています。自慢の息子が親戚の前