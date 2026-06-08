子どもの園や学校の持ち物確認や書類提出などは、忙しいママたちにとって大きな負担になるものかもしれません。ママスタコミュニティには、子どもに関するミスについて、こんな投稿がありました。『いつか大きなミスをして、子どもに恥をかかせそうで怖いです。まだ自分で準備ができない1年生の頃に、給食着を持たせるのを忘れたことがあります。他にもミスがあり、子どもに対して申し訳ない気持ちが消えません。頻繁に思い返して