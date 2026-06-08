山形県西川町で、60代の男性が行方不明となる山岳遭難事案が発生しました。 警察によりますと、7日の午後9時半すぎ、西川町月山沢で、宿泊予定だった男性が施設を訪れないことから、宿泊先の関係者が110番通報しました。 行方不明となっているのは、県外に住む60代の男性です。詳しい身元は調査中だということです。 男性は7日に山に入ったとみられていますが、その後行方がわからなくなっています。警察は山岳遭難事案として、