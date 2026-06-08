＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ最終日◇7日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞昨年の「日本オープン」覇者・片岡尚之が、自身初の首位で最終日を迎えた。惜しくも優勝には届かなかったが、確かな手ごたえをつかんだ4日間となった。【写真】これかっこいい副賞はBMWの高級SUV2位の出利葉太一郎に1打リードで迎えた今季初の優勝争い。大勢のギャラリーが見守る中、スター