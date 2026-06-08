＜BMWチャリティ・プロアマ最終日◇7日◇サウスカロライナ州◇ソーンブレードC＝6823ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーは最終ラウンドが終了した。石川遼は最終日にボギーなしの「68」をマーク。トータル7アンダー・12位タイで大会を終えた。【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”3月「クラブカー選手権」以来となる今季2度目のトップ10入りはわずかに逃したが、ポイントランキングも56位から47位