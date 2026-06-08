＜LIVゴルフ第8戦 at アンダルシア最終日◇7日◇レアルクラブ・バルデラマ（スペイン）◇7010ヤード・パー71＞タイレル・ハットン（イングランド）が最終日に「70」で回ってトータル15アンダーに伸ばし、初日から首位を守る完全優勝で優勝を果たした。2024年ナッシュビル大会以来となる、LIV2勝目となった。【写真】これが600万円！ LIVメンバーの証し“ゴールドメダル”トータル13アンダーの2位に地元スペイン出身のジョン・ラ