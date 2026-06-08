J1清水は8日、FC東京のMF小泉慶（31）を完全移籍で獲得したと発表した。小泉は豊富な運動量と球際の強さ、ボール奪取力などが特長で、精度の高い長短のパスで攻撃の起点も担える守備的MF。J1の5クラブで通算321試合に出場した実績を持ち、長年にわたり第一線で活躍してきた。今季の清水は主将を務めたMF宇野禅斗（22）が中盤の要として攻守に躍動したが、ドイツ1部ボルシアMGへの移籍が決定的。大黒柱のMFブエノも鹿島へ移籍