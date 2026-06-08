ギラン・バレー症候群を患ったことを公表した俳優小堀正博（37）が8日、インスタグラムを更新。90歳以上の祖父が救急搬送されたことを報告し、救急要請することへの思いをつづった。小堀はストーリー機能を使って「昨日夕方、祖父が救急搬送されたと連絡が。雨の中外を歩いているときに転倒して頭から出血していたところ、通行人の方が救急車を呼んで下さったようで」と書き出し、「祖父は立ち上がって自分で帰ろうとしたそうやけ