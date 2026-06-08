バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIの望月みゆが6日、生誕公演『望月みゆ生誕▼お月見WonderLand2026』（▼＝ハート）内で結婚を発表した。【写真あり】生誕公演で発表！「バンもん！」望月みゆが結婚同グループの公式サイトでも「本日、望月みゆが、生誕公演『望月みゆ生誕▼お月見WonderLand2026』にて入籍したことを発表させていただきました。2013年の加入より、バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIとして活動を始めアイ