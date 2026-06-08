タレントの有吉弘行（52）が、パーソナリティーを務める7日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。子どもに「絶対やってあげよう」と決めていることを明かした。この日のメールテーマは「歯と口の話」。有吉は「私は歯並びが大変悪いんですよ」と切り出すと、「生まれつき永久歯が1本なかったりとか。永久歯が1本ないものですからどうしても隙間が空いちゃって、前歯がすきっ歯になったりと