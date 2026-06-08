津波注意報を受けて海の便の運航に影響が出ています。 フェリーかけろまは午前10時20分発以降の便の運航を見合わせます。 定期船せとなみは午後の便の運航を見合わせます。 いずれも津波注意報が解除されれば運航を再開する予定です。 ・ ・ ・