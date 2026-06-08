［各地の満潮時刻・津波到達予想時刻］ 気象庁によると、８日午前８時３６分ごろフィリピン付近で地震がありました。地震の規模を示すマグニチュードは８．２と推定されています。 この地震で、日本の太平洋側の広い範囲で津波注意報が発表されています。 各地の満潮時刻と津波到達予想時刻をお知らせします。 津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。 予報区名・地点名 満潮時