きょう8日午前8時38分にフィリピン付近でマグニチュード8.2と推定される地震がありました。この地震で日本国内の広い範囲に津波注意報が発表されました。 鹿児島県では鹿児島県東部、種子島屋久島、奄美群島、トカラ列島に津波注意報が出ています。 第1波の到達予想時刻は 鹿児島県東部が午後0時30分、南大隅町大泊で午前12時30分、満潮時刻は11時40分です。 志布志港では第1波到達予想時刻が午前12時30分、満潮は午