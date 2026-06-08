【モデルプレス＝2026/06/08】小学生向けファッション雑誌『ニコ☆プチ』（新潮社）のレギュラーメンズモデルに、STARTO ENTERTAINMENTのジュニア・内田煌音、宮部敬太、染谷樹が加入することが決定した。6月10日の『ニコ☆プチ夏号』に登場する。【写真】畑芽育＆STARTOジュニア、1年前共演時の“ゼロ距離ラブコメ”姉弟役姿◆内田煌音・宮部敬太・染谷樹「ニコ☆プチ」加入6月10日発売の『ニコ☆プチ夏号』では、この夏絶対に押