認知症の人が悪口を言いふらしてしまうことを受け止め、周りにも理解してもらう為の方法 人とかかわる場面｜家族や人の悪口を言いふらすとき ○エピソード 父は一人暮らしなのですが、よく面倒をみてくれているヘルパーさんやお隣さんについて、ひどい悪口を言います。最近は家族である私のことをヘルパーさんに悪く言っているようです。 【対応1】「事実ではない」と決めつけていないかを振り返る 周