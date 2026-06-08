楽しくお箸の練習ができる「お箸で寿司うつし」の作り方 お箸で寿司うつし 推奨年齢3歳～あそび制作 りっきー 楽しくお箸の練習ができるよう、お寿司をフエルトで再現。最初に大人がお寿司を1個つまんで、正しいお箸の持ちかたを見せてあげましょう。 この力が伸びる！ お箸でものを上手に持てるようになることを目的とした活動です。 あそぶときのポイント 子どもがうまくできないとき