失業保険の対象外65歳以上が申請するのは高年齢求職者給付金！受給する方法 高年齢求職者給付金を受給する 65歳以上は失業保険の対象外 失業保険の受給資格は64歳までとなっています。したがって、仮に65歳で退職した場合は失業保険の対象外となってしまい、失業保険を受給することができません。65歳以上で退職した場合は高年齢求職者給付金を受給しましょう。高年齢求職者給付金とは、高年齢被保険者が失業した場合に一時