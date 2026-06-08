ＮＹ金時間外上昇に転じる、トランプが沈静化図る 東京時間09:51現在 ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4367.00（+1.70+0.04%） トランプ氏はイランのイスラエル攻撃は、米イラン交渉には影響しないと主張。イランとの交渉は非常に順調で合意に近づいていると、市場の鎮静化を図った。