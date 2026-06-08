ＮＹ原油時間外上昇一服、トランプが沈静化図る 東京時間09:54現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝92.53（+1.99+2.20%） トランプ氏はイランのイスラエル攻撃は、米イラン交渉には影響しないと主張。イランとの交渉は非常に順調で合意に近づいていると、市場の鎮静化を図った。