◆米男子プロゴルフツアーメモリアル・トーナメント最終日（７日、米オハイオ州ミュアフィールドビレッジＧＣ＝７５６９ヤード、パー７２）第３ラウンドの残りを消化後、最終ラウンドが行われ、４５位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、５ボギーの７２で回り、通算７オーバーで４３位だった。５１位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は７９で回り、１６オーバーの５２位。Ｊ・Ｔ・ポストンが１２アン