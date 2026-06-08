京都は8日、来季新監督にランコ・ポポヴィッチ氏（58）が就任すると発表した。ポポヴィッチ氏は、クラブを通じ「京都サンガF.C.ファミリーの皆様、こんにちは。ポポヴィッチです。日本に初来日してから20年が経ちます。京都サンガF.C.のような歴史ある素晴らしいクラブで仕事ができる事を、本当に言葉にできないくらい嬉しく思っています。これから新しい歴史が作られようとしています。自分のベストを尽くして沢山の勝利と喜