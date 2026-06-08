第1子女児を出産したモデルでタレントの藤田ニコル（28）が8日までにインスタグラムを更新。生後1カ月の愛娘とともにお宮参りをした写真を公開した。藤田は、出産を発表した5月1日以来となる久しぶりの投稿で「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と近況を報告。愛娘を抱いてお宮参りをした和装姿の写真をアップし「娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした笑」とつづった。母親とな