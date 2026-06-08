フォークシンガー松山千春（70）が7日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。18年5月に63歳で亡くなった西城秀樹さんについて触れる一幕があった。松山は現在、春の全国ツアー中。MCの中で、松山は同学年の西城さんとの思い出話を披露したという。そのMCを聞いて涙したと伝えるリスナーからのメールを読み上げた上で「秀樹なぁ。残念ながら若死にしてしまってなぁ。年が一緒ということもあって、秀樹、（