今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる、SUPER EIGHTの冠番組『EIGHT-JAM』。6月7日（日）放送の同番組では、“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンが特集された。【映像】マイケル・ジャクソンを巡って論争！「come on」の発音は？今回スタジオにはトークゲストで川田裕美、高橋茂雄（サバンナ）が出演したほか、アーティストゲストとし