ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅは続伸してスタート。同社はきょう、グループ会社のＵｎｉｆｌｙとともに、ブリュッセルの北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）日本政府代表部大使公邸で開催された、日本とＮＡＴＯ加盟国の防衛関連企業の協力拡大を目的とする展示イベントに出展したことを明らかにしており、これが株価を刺激したもよう。ただ、買い一巡後は全体相場の悪地合いが影響する形で失速している。 このイベントは、