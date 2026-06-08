ソフトウェア・サービスは５日ぶり反落。前週末５日取引終了後、上期（２５年１１月～２６年４月）連結決算を発表。売上高は２４３億３４００万円（前年同期比２０．８％増）、営業利益は４１億８０００万円（同２．２％減）となった。電子カルテをはじめとする医療情報システムの普及拡大に向けた動きが追い風となった一方、半導体価格の高騰による調達コストの増加などが利益面で重荷となった。これがネガティブ視