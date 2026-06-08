エムスリーは３日続伸している。前週末５日の取引終了後、介護・福祉事業所、医療施設向けシステムの開発・販売などを手掛けるワイズマン（盛岡市）を７月１日に子会社化すると発表しており、材料視した買いが入っている。ワイズマンの顧客基盤とエムスリーのウェブマーケティングのノウハウを活用し、両社サービスの拡販を図る。取得価額は非開示。業績に与える影響は現在精査している。 出所：MINK