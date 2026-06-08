ジンズホールディングスは全般波乱相場をものともせずマド開け急騰を演じた。一時１０％を超える上昇で年初来高値を更新、プライム市場で値上がり率トップとなり、フシ目の９０００円大台乗せを指呼の間に捉える場面があった。前週末５日取引終了後に開示した５月の既存店売上高は前年同月比１７．２％増と大幅な伸びとなった。なお、全店ベースでは同２６．４％増の急拡大を示している。 同社の今年度（２５年