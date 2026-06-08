セコムに注目したい。警備サービス最大手である同社の２６年３月期の連結営業利益は前の期比１１．１％増の１６０３億３３００万円と最高益を更新した。闇バイトによる連続強盗事件の発生などを受け、個人や法人の防犯意識が高まるなか、セキュリティサービス事業が好調だ。２７年３月期の同利益は前期比３．２％増の１６５５億円と連続最高益が予想されている。個人向け警備事業の値上げも追い風となる見通しで、市