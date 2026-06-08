カナモトが続伸し、上場来高値を更新した。同社は前週末５日の取引終了後、２６年１０月期第２四半期累計（２５年１１月～２６年４月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．７％増の１０７９億５２００万円、経常利益は同２５．７％増の１０７億１３００万円となった。決算とともに配当予想の増額修正や、自社株買いの上限引き上げと取得期間の延長、自社株消却も公表しており、これらを評価した買いが入ったようだ。