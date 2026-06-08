午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４４５、値下がり銘柄数は１０８４、変わらずは２９銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に保険、その他製品、小売、サービスなど。値下がりで目立つのは非鉄金属、ガラス・土石、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS