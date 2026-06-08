株式会社HIPPS LABORATORIESは、Lavee International Co. Ltd.（ブランド：ZD ZERO）が開発した次世代型・電撃害虫たたきを、日本国内向けブランド『STUN-G（スタンジー）』として6月7日より公式ストア等で販売を開始した。 （関連：【画像】ペット飼いで殺虫スプレーが使えないお家にも） 本製品は、台湾最大のクラウドファンディングサイト「ZECZEC」にて、現地名『ZAPPER+（ザッパープラス）』としてお