発達障害は男性に多いと思われがちですが、女性の発達障害は見逃されやすい傾向があります。周囲に合わせようとする「カモフラージュ」の習慣や、ホルモンバランスの変化が特性の現れ方に影響する可能性も指摘されています。妊娠・出産・更年期といったライフイベントをきっかけに特性が顕在化するケースも少なくありません。女性特有の視点から、発達障害への理解を深めていきます。 監修医師：大迫 鑑顕（医師