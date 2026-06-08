2026年６月６日（日本時間７日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のモンテレイで全体練習を行なった。この日はトレーニング前に現地の日本人補習学校などに通う子ども65名と交流したが、そこで思わぬハプニングが起きた。記念撮影の最中、冨安健洋の前にいた小さな男児が当然の大泣き。撮影後、冨安はその男児の頭をなでたりしたが、結局は泣き止まず。久保建英とともに駆け寄った長友佑都に「トミーが怖