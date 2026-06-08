シンプルだが、力強いアタックでゴールを奪った。モロッコ代表は現地６月７日、国際親善試合でノルウェー代表とニューヨークのスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムで対戦した。開始８分、モロッコが先制点を挙げる。自陣の左サイドからアブデ・エザルズリがドリブルで一気に持ち上がる。敵陣ペナルティエリア手前で対峙する相手をかわし、クロスを供給。逆サイドで受けたブラヒム・ディアスが狙いすましたシュートを突