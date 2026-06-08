周知の通り、北中米ワールドカップに挑む日本代表は、メキシコのモンテレイで事前キャンプを張っている。心配なのが、遠藤航の状態だ。２月に左足甲の怪我で手術を受けたキャプテンは、３か月半ぶりの実戦復帰となった５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、ハーフタイムで交代。モンテレイ入りした後、４日間連続で全体練習に参加しなかった。この状況に韓国メディアも騒然。『Xports News』は「日本代表はワール