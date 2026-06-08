【その他の画像・動画等を元記事で観る】 道枝駿佑主演映画『うるわしの宵の月』より、新キャストと予告映像が解禁された。 ■「（道枝演じる琥珀の）動く姿を見たときに『琥珀だな』と感じました」（水沢林太郎） このたび、あらたなキャストとして、琥珀＆宵のW王子に次ぐ“第三の王子”・大路拓人役に水沢林太郎が決定。 「大路（おおじ）」という名前のため周囲から「王子」と呼ばれる、琥珀と宵に次ぐ今作3人目の王子