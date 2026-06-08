【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が、7月22日にリリースする42枚目のシングル「是非に及ばず」の最新ビジュアルを公開した。 ■夏らしい華やかさと可憐さを兼ね揃えた最新ビジュアル 「是非に及ばず」の選抜メンバー18名による最新ビジュアルは、今作表題曲センターを務める5期生・一ノ瀬美空が中心に立ち、フォーメーションのフロントを務める4期生・賀喜遥香と6期生・瀬戸