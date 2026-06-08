中国では学年が秋に始まる関係で、大学の入学試験は6月上旬に実施される。中国の大学入試は「高考」と呼ばれる全国統一試験で、今年（2026年）の実施日は6月7日と8日の2日間だ。ドイツメディアのドイツベレによると、今年の高考の出願者は前年比46万人減で、1290万人にまで落ち込んだ。大学卒業生の就職難が深刻化していることで、「高等教育を受けることを断念」する若者が増えているという。中国で26年の高考の受験資格を持つ人