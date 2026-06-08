フィリピン付近で発生した地震で、茨城県から沖縄県にかけて津波注意報が発表されたことを受け、高市総理は先ほど自身のXを更新し、最大1メートル程度の津波が予想されているとして、「海岸には近づかないように。海の中にいる人は、直ちに海から上がって海岸から離れるように」と呼びかけました。また、政府は午前9時5分、総理官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置していて、高市総理は「国民の皆様に対する適時的確な情報提