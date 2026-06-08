8日（日）にバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026女子の予選ラウンド第1週の4戦目が行われ、女子日本代表はカナダ代表と対戦した。 3週にわたって予選ラウンドが行われるVNL。第1週はカナダでのラウンドに臨んでいる日本はここまで開幕3連勝と好スタート。カナダラウンド全勝をかけて開催国のカナダと激突した。 その日本はアウトサイドヒッターに石川真佑、佐藤淑乃と和田由