先ほど午前8時すぎにフィリピンで発生した地震に伴い、気象庁は、茨城県から宮古島・八重山地方にかけて津波注意報を発表しています。海岸近くにいる人はただちに安全な場所へ移動してください。気象庁によりますと、午前8時38分ごろ、フィリピン付近で地震が発生しました。地震の規模を示すマグニチュードは8.2と推定されます。この地震の影響で、気象庁は茨城県から沖縄県の宮古島・八重山地方にかけて津波注意報を発表していま