6月8日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 午前9時現在、熊本県内はところどころに雨雲がかかっています。午前中から一時的に雨が降るところがありそうで、昼過ぎからは広い範囲での本降りの雨となりそうです。昼過ぎから夜にかけて雨が降り続く見込みです。 明日の天気 雨は明日の明け方までとなりそうで、球磨地方は朝まで、通勤通学の時間帯もまだ雨が残