アメリカのトランプ大統領が、アメリカ軍基地があるイギリス領チャゴス諸島の購入を検討していると、イギリスメディアが7日、報じました。チャゴス諸島をめぐっては、イギリスとモーリシャスが2025年5月に返還協定を結んでいます。チャゴス諸島のひとつ、ディエゴガルシア島にはアメリカ軍とイギリス軍の基地があり、返還後もリース契約で99年間運用を続けることで合意していました。しかし、イギリスのテレグラフ紙によりますと、